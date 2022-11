Streit um Gesundheitsamt Stendal führt zu Schlagabtausch im Kreistag

Der Konflikt zwischen der Amtsärztin und dem Stendaler Landrat brodelt. Gibt es eine Dienstaufsichtsbeschwerde oder wird sie abgeschmettert? So entscheidet Kreistag.

Im Hufelandhaus in der Wendstraße 30 in Stendal sitzt auch das Gesundheitsamt des Landkreises Stendal

Stendal - „Das öffentliche Interesse am Gesundheitsamt in diesen Tagen schätze ich als sehr hoch ein“, sagte Landrat Patrick Puhlmann (SPD). Angesichts der Unruhe in der Behörde ist das sicher nicht übertrieben.