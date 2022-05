Sturmtief „Nadia“ fegt im Kreis Stendal Dach vom Feuerwehr-Gerätehaus

Sturmtief „Nadia“ bringt selbst Feuerwehrkameraden in Gefahr. In Könnigde bei Bismark im Landkreis Stendal wurde das Dach des Gerätehauses komplett fortgerissen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

