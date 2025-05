Nach Anschlägen in Magdeburg und Solingen

Ebendorf - Die Festwiese am südwestlichen Ortsrand von Ebendorf gibt dieser Tage ein idyllisches Bild ab. Ein Teil des rund eineinhalb Hektar großen Areals ist gemäht, auf der anderen Hälfte sprießen Gräser und Kräuter und locken allerhand Insekten und Vögel an. Doch im Sommer sollen sich hier hunderte Gäste tummeln und das Gelände zu dem machen, was es ist. Wie die Organisatoren für Sicherheit sorgen wollen...