Mit Hubschrauber und zahlreichen Einsatzkräften sucht die Polizei in Stendal nach einem selbstmordgefährdeten Mann.

Stendal l Die Polizei in Stendal sucht am Mittwochmorgen im Stendaler Stadtgebiet nach einem selbstmordgefährdeten Mann. Gegen 10 Uhr schwebte ein Polizeihubschrauber über der Stadt, vorrangig im östlichen Bereich. Auf Nachfrage bestätigte die Polizei, dass ein Mann gesucht werde, bei dem "eine Selbstgefährdung nicht auszuschließen" ist, wie es in der offiziellen Sparchregelung heißt. Auch zahlreiche Polizisten am Boden suchen nach dem Mann, wie Polizeisprecher Dirk Marscheider sagte.

Waffe nicht ausgeschlossen

Die Polizei war durch eine Zeugin informiert wurden. Diese hatte berichtet, dass der Mann das Haus verlassen habe. Ob der Mann eine Waffe bei sich trägt, konnte die Polizei nicht sagen, aber auch nicht ausschließen.