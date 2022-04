Tangerhütte sucht nach einem Standort für geschenkte E-Bike-Ladesäule

Seit diesem Frühjahr wird in Tangerhütte das Aufstellen einer geschenkten E-Bike-Ladesäule diskutiert. Folgekosten für die Gemeinde und die Verantwortung für Wartung und Reparatur waren lange unklar, sogar über ein Zurückgeben der Säule wurde nachgedacht. Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) schlägt jetzt eine Lösung zugunsten der Elektromobilität vor Ort vor.

Eine E-Bike-Ladesäule wie diese in Havelberg hat auch Tangerhütte bekommen, aber bisher nicht aufgestellt.

Tangerhütte - Anfangs sollte die Ladesäule für Elektrofahrräder (E-Bikes) und Kleingeräte (Mobiltelefone/Tablets) am Tangerhütter Bahnhof aufgestellt werden. Die Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Kommune“, in der Tangerhütte seit vergangenem Jahr Mitglied ist, hatte diese kostenlos zur Verfügung gestellt. So richtig konnte man sich vor Ort aber nicht auf einen Standort einigen. Jetzt gibt es eine neue Idee.