Flüchtlingsgeschichten Tangerhütte: Ukraine-Krieg trennt Sohn fünf Monate lang von der Mutter

Als der Krieg in ihrer Heimat ausbrach, fackelte Larissa (41) nicht lange und packte ihren fünfjährigen Sohn und die 74-jährige Mutter und setzte sich in den nächsten Zug. Eine schwere Entscheidung, denn Sohn Jurij (17) war im Ausland und konnte nicht zurück. Erst jetzt, nach fünf Monaten Trennung, konnte sie ihn wieder in die Arme schließen.