Tangerhütte: Veeh-Harfen erklingen in Uchtdorf „Rosenrot“ und „Fruchtigorange“

Ein Zither-ähnliches Zupfinstrument namens Veeh-Harfe haben sich vier Damen aus Tangerhütte ausgesucht, um gemeinsam Musik zu machen. Und die kam beim Gastspiel in Uchtdorf nicht nur zart und beruhigend, sondern auch in spannenden Farben daher.

Das Tangerhütter Veeh-Harfen-Ensemble spielt in der Kirche zu Uchtdorf.

Tangerhütte - Mit dem Musikstück „Rosenrot“ eröffnete das Veeh-Harfen-Ensemble Tangerhütte seinen Konzertabend in der Uchtdorfer Kirche. Und die hat mit ihrer Glasabtrennung des Altarraumes einen ganz besonderen Klang. „Leise Musik in einem Raum, der sehr gut für leise Musik gemacht ist“, kündigte Pfarrer Thomas Meyer an.