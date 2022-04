Tangerhütte verliert weiter Einwohner: Zuzug gleicht natürliche Verluste noch nicht aus

Die Einwohnerzahlen in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte sinken weiter, allerdings weniger stark als noch im Vorjahr. Ende 2021 wurden insgesamt 10 557 Einwohner gezählt. Die 32 Ortschaften haben sich unterschiedlich entwickelt.

Von Birgit Schulze - Seit Jahren schwinden die Einwohner im Bereich der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte. Ende 2021 wohnten in der Region mit den 32 Orten 10.557 Einwohner. Vor zehn Jahren waren es noch 1080 mehr. Allerdings hat sich der Verlust im Gegensatz zum Vorjahr verlangsamt. In den einzelnen Ortschaften gibt es sowohl Gewinner als auch Verlierer, was die Einwohnerzahl angeht.