Grundschule Tangerhütte: Zum 10-jährigen Bestehen „Am Tanger“ gibt's eine Jubiläumszeitung

Nach seinen Recherchen in der Schulchronik ist Lehrer Markus Gens in Tangerhütte richtig begeistert von seiner Grundschule „Am Tanger“. Zum zehnten Geburtstag der Wiedereinweihung, der am 20. Mai gefeiert wird, hat er eine Jubiläumszeitung zusammengestellt.