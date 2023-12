Tangermünde erlebt am 21. April ganz großes Ereignis

Laufsport in der Altmark

Tangermünde. - Zum 14. Mal wird im nächsten Jahr in Tangermünde der Startschuss zum Elbdeichmarathon fallen. Die Organisatoren des größten Volkslaufes im Norden Sachsen-Anhalts stecken bereits seit etlichen Wochen wieder mitten in den Vorbereitungen für dieses mehrtägige Event, das am Hafen der Kaiser- und Hansestadt Läufer sowie Freunde, Familien, Zuschauer und Gäste zusammenführen wird.