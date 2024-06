Verein würdigt in Tangermünde gelungene Denkmalsanierung. Im ehemaligen Zucker-Meyer-Krankenhaus lässt es sich gut wohnen.

Erik Weber (von links) und Christine Pfaff vom Gründungsverein der Stadtstiftung Tangermünde haben sich mit Investor Matthias Behrens und Partnerin Janine vor dem sanierten Objekt in Tangermünde zur Preis-Übergabe getroffen.

Tangermünde. - Immer dann, wenn in Tangermünde etwas „passiert, was nicht annähernd normal ist“, so beschreibt es Erik Weber, dann schauen die Mitglieder des Gründungsvereins der Stadtstiftung Tangermünde genauer hin.