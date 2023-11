Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde. - Für Timm Herrmann war der Start ins Berufsleben holprig. Doch jetzt hat der 18-Jährige seinen Traumberuf gefunden. Am 1. September begann er in Tangermünde seine Ausbildung zum Brunnenbauer. Unternehmer Mathias Rudolph, der den Familienbetrieb in vierter Generation führt, hat damit auch in diesem Jahr wieder einem jungen Menschen aus der Region die Chance gegeben, in der Heimat zu bleiben.