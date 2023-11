Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde. - Sie ist enthüllt. Jetzt zeigt sie sich jedem Besucher der Tangermünder St.-Stephanskirche in ihrer ganzen Pracht. Die astronomische Uhr – ein Kunstwerk, das Naturwissenschaft und Kreativität vereint – haben Volker Schulz aus Tangermünde und Thomas Leu aus Halle an der Saale am Sonntag wenige Minuten vor 11 Uhr offiziell in Dienst genommen. Die dünne Folie, die in den vergangenen Wochen den Blick auf die Uhr versperrte, fiel zu Boden, nachdem Volker Schulz die Befestigungen gelöst hatte.