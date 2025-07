Am 22. August erwarten Organisatoren aus Tangermünde Sportler, Kinder, Firmen zum Miteinander an der Elbe.

Tangermünde: Lichterlauf geht in die zehnte Runde

Tangermünde. - In 37 Tagen gibt es in Tangermünde das nächste große Laufevent. Nach dem jährlich im April stattfindenden Elbdeichmarathon steht jetzt der Lichterlauf auf dem Programm – am Freitag, 22. August.