Stadt Tangermünde investiert in Kindertagesstätte in Buch. Wie die Tagesstätten aktuell ausgelastet sind.

Kinderbetreuung in der Altmark

Kinder der Kita „Roland“ in Buch während ihres Sommerfestes.

Tangermünde. - In der Kindertagesstätte „Roland“ in Buch gibt es aktuell keine Kinder. Stattdessen geben sich hier die Handwerker die Klinke in die Hand.