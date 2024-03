Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangermünde. - Friedlich und geordnet verläuft die zweite, von Mittelständlern aus Tangermünde organisierte Veranstaltung am 8. März vor dem Neustädter Tor. Der Konvoi aus dem Jerichower Land erreicht am Freitagnachmittag mit etwa 30 Fahrzeugen zuerst den Veranstaltungsort. Vorbei am Neustädter Tor ziehen Handwerker und Mittelständler in Richtung Tanger, werden von den wartenden Tangermündern beklatscht, wie später auch der Stendaler Konvoi – nach Polizeiangaben bestehend aus 148 Fahrzeugen (elf Traktoren, drei Lkw, einem Häcksler, Kleintransportern und Autos).