Ralph Hübner geht am Monatsende als Regionalbereichsbeamter für die Region Tangermünde in den Ruhestand. Der 31-jährige Henning Kulessa übernimmt den Posten.

Tangermünde. - Eine Welle der Veränderungen wird sich in den nächsten zwei Jahren durch die Polizeiinspektion Stendal ziehen. Gemeint ist damit keine inhaltliche, sondern eine personelle. Den Anfang erleben die Menschen in Tangermünde mit. In dieser Woche gab Andreas Krautwald, Direktor der Polizeiinspektion Stendal, den Startschuss für die Wechsel, die in den nächsten Monaten anstehen.