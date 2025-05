Zu viert in einem Boot mit Steuerfrau Kathrin Wolff (links) ziehen Nico Vetter (von rechts), Steffen Schilm, Otto-Fabian Voigtländer und Ulrich Rebling am Sonnabend ihre Bahnen durch den Tangermünder Hafen.

Tangermünde. - Kleine, feine Runde mit wenigen Besuchern beim Tangermünder Ruderclub (TRC) war gestern. Hunderte Gäste, viel Arbeit, Musik, Moderation und Präsentation – all das ist heute. Und genau das ist es auch, was am Sonnabend das Areal rund um das Bootshaus der Ruderer am Hafen von Tangermünde zu einem angesagten Treffpunkt macht.