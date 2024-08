Tangermünde. - Zum 35. Burgfest vom 13. bis 15. September in Tangermünde stellen die Kommune selbst, ein externer Veranstalter und eine Tangermünder Unternehmer wieder ein vielseitiges und unterhaltsames Programm auf die Beine – ein Programm, das es möglich macht, an nur einem Ort zu verweilen oder auch überall in der Stadt Angebote für sich zu finden.

