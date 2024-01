Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) besucht die Grundschule in Tangermünde und lässt sich deren Besonderheiten zeigen. Die Einrichtung ist gerade bei angehenden Pädagogen sehr beliebt.

Tangermünde: Weshalb es Jung-Lehrer in die Comenius-Grundschule lockt

Eva Feußner und Torsten Herms in der Sporthalle. Wer ein Rad schlagen möchte, meldet sich und führt es den Gästen vor.

Tangermünde. - „Es ist gut gewesen, dass sich die Stadt Tangermünde einst dazu entschlossen hatte, nur eine einzige Grundschule in ihrem Zuständigkeitsbereich zu etablieren“, sagt Angelika Wolters vom Landesschulamt am Mittwoch während des Besuchs von Landes-Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) in dieser Schule.