Wird der Prozess um den wohl größten Drogenfund in der Altmark auch zum längsten Prozess am Landgericht Stendal? Der Drogenkoch schildert seine Lebensgeschichte und der „Niederländer“ bricht sein Schweigen.

In dem Prozess um den wohl größten Drogenfund in der Altmark hat der Tangermünder Drogenkoch sichtlich bewegt seine Lebensgeschichte geschildert.

Stendal. - Der Prozess um den wohl bislang größten Drogenfund in der Altmark könnte sich zum längsten Drogenprozess am Stendaler Landgericht entwickeln. Am mittlerweile 14. Verhandlungstag deutete die Große Strafkammer 1 an, dass für zwei Angeklagte psychiatrische Gutachten eingeholt werden sollen.