Tangermünder Schüler tauchen bei einem besonderen Projekt in Berufe ihrer Wahl ein

Tangermünde - Welche Aufgaben übernimmt ein Maler? Was muss ein Elektroniker können? Welche Voraussetzungen muss ein Koch oder eine Hotelfachkraft mitbringen? Wie sieht der Alltag eines Erziehers oder einer Pflegefachkraft aus? Welche Arbeiten fallen im Straßen- und Tiefbau, welche in einem Klärwerk an?