Seit vier Wochen findet der Alltag für 80 Tangermünder Senioren und 60 Mitarbeiter in einem modernen und großzügigen Neubau des DRK-Pflegeheims „Goldener Herbst“ statt. Was sagen Bewohner und Leitung zum neuen Domizil?

Tangermünde - Am 19. Juni hatten sich Ruth Wegner und Gerda Bruhnke auf den Weg in ihr neues Zuhause gemacht. Sie gingen, unterstützt von ihren Töchtern, die Heerener Straße in Tangermünde stadtauswärts und waren nach wenigen hundert Metern am Ziel angekommen. Der kurze Spaziergang brachte sie zugleich an den Ort, an dem sie seitdem ihren Alltag verbringen. Sind sie inzwischen hier angekommen?

Für Ruth Wegner ist es „sehr schön“. „Jeder hat hier sein eigenes Bad“, erzählt sie. Anders als im alten „Goldenen Herbst“ leben die 80 Bewohner jetzt in Einzelzimmern. Jeder hat sein eigenes kleines Reich.

Sommerfest, Eröffnung und Stunden im Grünen

Bis es so weit war, hatte Einrichtungsleiterin Kathrin Rottig viel zu tun. Über Monate hatte sie gemeinsam mit ihrem Personal die drei geplanten Umzugstage vorbereitet. Pro Tag ein Wohnbereich – so war der Plan. Und der ging auf. „Alles lief gut“, sagt Kathrin Rottig rückblickend. Das bestätigt auch Ruth Wegner, die den Weg in das neue Zuhause als sehr ruhig und entspannt in Erinnerung behalten hat.

Inzwischen hat die Tangermünderin auch schon zwei große Feste an diesem neuen Ort erlebt: die offizielle Eröffnung mit einem Tag der offenen Tür und erst vor wenigen Tagen das Sommerfest. „Das war sehr schön“ beschreibt Ruth Wegner ihre Eindrücke. „Es gab Musik im Haus, Kaffee, Kuchen und sogar eine Bowle.“ Sehr gern sitze sie an heißen Tagen mit anderen Bewohnern draußen. Sowohl hinter dem Haus mit Blick ins Grüne als auch vor dem Haus unter den überdachten Sitzmöglichkeiten können es sich die Senioren bequem machen.

Es war keine Fehlentscheidung

Auch Luise Gerdau ist im neuen Haus in ihr eigenes Zimmer gezogen. Zusammen mit ihrem Mann, der das Bett nicht mehr verlassen kann, verbringt sie im „Goldenen Herbst“ ihren Lebensabend, ist glücklich, hier umsorgt zu werden und ihren Mann „täglich besuchen zu können“. „Es war keine Fehlentscheidung“, sagt sie.

Neu für alle – die Bewohner und auch das Personal – ist die Tatsache, dass es im Haus keine eigene Küche mehr gibt. Gekocht wird im DRK-Altenpflegeheim „Am Kaland“ in Seehausen. In der kleinen eigenen Küche, die jeder Wohnbereich im Tangermünder Neubau hat, wird das Essen für die Bewohner vorbereitet. „Jeder hat zwei Wahlessen“, sagt Kathrin Rottig und präsentiert einen Wochenplan, auf dem vom Frühstück über das Mittagessen, die Kaffeezeit bis hin zum Abendessen alles aufgeführt ist. Das klingt abwechslungsreich und lecker. „Doch wir haben hier 80 Persönlichkeiten und müssen versuchen, den Mittelweg zu finden“, sagt die Einrichtungsleiterin. Nicht jeder Bewohner ist seit dem Umzug mit dem Essen zufrieden. „Bewohnerwünsche nehme ich gern entgegen“, sagt Rottig. Diese würde sie an die Küche in Seehausen weiterleiten.

Eigenanteil mit Neubau erheblich gestiegen

DRK-Vorstand Sven Theilemann erklärt in einem Gespräch, weshalb dieser Neubau keine eigene Küche mehr hat. „Das hätten wir gern gemacht“, sagt er. Doch die Kosten, die die Bewohner mit dem Umzug hierher zu tragen hätten, seien so schon hoch genug. Eine eigene Küche mit eigenem Personal hätte den Eigenanteil noch einmal erhöht.

Und damit ist Theilemann bei einem Thema angekommen, das viele ältere Menschen und vor allem Angehörige davor zurückschrecken lässt, überhaupt noch über die Betreuung in einer solchen Einrichtung nachzudenken. Mit dem Neubau ist der Eigenanteil für jeden Bewohner erheblich gestiegen. „Nicht nur wegen der gestiegenen Personalkosten, auch wegen der Investitionskosten“, macht Theilemann deutlich. Niemand werde deshalb nicht mehr betreut. Die Differenz zwischen dem, was der Bewohner selbst aufbringen kann, und dem, was er aufbringen muss, übernimmt auf Antrag die Sozialkasse. Ein Großteil der Bewohner muss mittlerweile auf diese Möglichkeit zurückgreifen. Was früher ein Einzelfall war, ist mittlerweile Alltag geworden.

Tägliche Anfragen, Anträge im Voraus und keine Kurzzeitpflege

Thomas Staudt besuchte während seines Rundgangs durch die neue Einrichtung unter anderem Frau Jankowski und ließ sich von ihr aus dem Alltag berichten. Foto: Yvette Below

Und dennoch kann sich die Heimleiterin nicht vor Nachfragen retten. „Kurzzeitpflege ist bei uns gar nicht mehr möglich“, betont sie. „Einen Platz im Heim gibt es erst ab Pflegegrad 2, was viele gar nicht wissen“, erklärt sie weiter. Täglich würden sie sechs bis acht Anfragen auf einen Platz im „Goldenen Herbst“ erreichen. Senioren, die heute noch rüstig sind, würden bereits Jahre im Voraus einen Antrag auf einen Platz in der Einrichtung abgeben.

Mit dem Geld, das Kathrin Rottig und ihrem Team aus etwa 60 Mitarbeitern in drei Schichten und sechs Auszubildenden vom ersten bis dritten Lehrjahr zur Verfügung stehen, „machen wir das Beste“, betont sie. Die Regelversorgung, so nennt sie es und beschreibt, was von der Flasche Wasser über die Betreuung bis hin zur Pflege alles inbegriffen ist, werde sichergestellt. Im Blick habe das Team aber immer: „Jeder soll sich hier bei uns wohlfühlen und es sich schön machen können. Schließlich begleiten wir etliche ältere Menschen über viele Jahre“, so Kathrin Rottig. Ein Blick in den Computer verrät ihr, dass es einen Bewohner unter den 80 gibt, der bereits seit 2015 im „Goldenen Herbst“ zu Hause ist.

Der großzügige Aufenthaltsraum gehört zu jedem Wohnbereich. Hier können sich die Bewohner zu gemeinsamen Aktivitäten treffen. Anke Hoffmeister

In der vergangenen Woche schaute sich CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Staudt die neue Einrichtung an. Er sprach sowohl mit Kathrin Rottig als auch mit Frau Jankowski. Sein Resümee: „Ich freue mich, dass der Neubau des Pflegeheims durch helle Räume, einen großen Veranstaltungsraum, viele wohnliche Nischen so attraktiv und ansprechend gestaltet wurde, und hoffe, dass die Bewohner hier noch viele schöne und abwechslungsreiche Stunden erleben können. Vielen Dank auch an das Pflegepersonal, das sich liebevoll um die Bewohner kümmert.“

Kathrin Rottig und auch Sven Theilemann haben trotz des gelungenen Umzugs ein Thema, das ihrer Meinung nach unbedingt erledigt werden muss. War wenige Tage nach dem Einzug der Senioren der Fußweg vor dem Objekt in der Heerener Straße gebaut worden, auf den das DRK von Beginn an gedrängt hatte, so fehlt es aktuell noch immer an einer sicheren Überquerungsmöglichkeit. Rottig berichtet: „Wir hatten bereits zwei, drei kritische Situationen. Muss denn erst etwas passieren?“

Verkehrsberuhigung fehlt seit fünf Jahren

Unmittelbar vor dem neuen Heim wurde ein Fußweg angelegt, damit die Senioren nicht gleich auf der Straße stehen, wenn sie vom Grundstück kommen. Fotos: Anke Hoffmeister

Auch Theilemann sagt: „Eine Verkehrsberuhigung ist hier äußerst wichtig. Ich verstehe nicht, dass hier kein Schild aufgestellt oder ein Eimer mit Farbe in die Hand genommen wird, um weiße Streifen zu malen.“ Seit fünf Jahren wären die DRK-Kinder- und Jugendhäuser direkt nebenan. Nichts sei in Sachen Verkehrsberuhigung passiert. „Wir sind eine offene Einrichtung. Jeder darf das Gelände verlassen“, macht die Heimleiterin deutlich. Deshalb könne jeder Senior in einem unachtsamen Moment vor ein Auto laufen, das stadtauswärts im Bereich des neuen Heimes schon einmal mit der Beschleunigung beginnt.

Der Landkreis Stendal sei dafür zuständig, so Sven Theilemann weiter. Eine Antwort auf das Wie und Wann gebe es aus dem Büro des Landrates erst, wenn Landrat Patrick Puhlmann Anfang August „wieder im Dienst ist“, heißt es von dort.