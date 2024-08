Fünfmal pro Jahr ruft DRK in Tangermünde zum Blutspenden auf. Weshalb folgen Männer und Frauen dem Aufruf?

Manuela Döbbelin (vorn) und Karin Riebau während der Blutspende am Donnerstagnachmittag in der DRK-Tagespflege Tangermünde.

Tangermünde. - 75 Männer und Frauen hatten am Donnerstag den Weg zur DRK-Blutspendeaktion gefunden. Sieben von ihnen waren das erste Mal dabei. Trotz der hohen Temperaturen ein Ergebnis, über das sich die Organisatoren freuen. Was die Spender an diesen Ort zieht, erzählten drei von ihnen.