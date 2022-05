Tangermünder Werft baut Boote für die Bundeswehr

Zwei Schiffe für die Bundeswehr werden in den nächsten Monaten in den Tangermünder Schiffswerfthallen gebaut. Für das erste seiner Art fand gestern Mittag die Kiellegung statt. Auftraggeber, die Schiffsbauer und auch der künftige Kapitän waren dabei.

Zum Erinnerungsfoto haben sich alle Gäste der Kiellegung in Tangermünde auf beziehungsweise vor die ersten Teile des Schiffsneubaus gestellt – SET-Mitarbeiter sowie Vertreter des Generalunternehmens Tamsen Maritim und der Wehrtechnischen Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen der Bundeswehr.

Tangermünde - „Ich bin diejenige, die das hier alles verbrochen hat“, scherzt Juliane Krause. Als Mitarbeiterin der Wehrtechnischen Dienststelle für Schiffe und Marinewaffen der Bundeswehr, Maritime Technologie und Forschung (WTD 71) mit Sitz in Eckernförde hatte sie in den vergangenen Monaten großen Anteil daran, dass die Tangermünder Schiffsbauer bis in das nächste Jahr hinein zwei Boote für die Bundeswehr bauen werden.