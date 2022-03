Tangermündes süße Vielfalt kommt zum Kunden

In wenigen Wochen zieht in Tangermündes Innenstadt süßes Leben ein. Olaf Stehwien, Geschäftsführer der Konditorei Stehwien, die unter anderem die Nährstange herstellt, eröffnet in der Langen Straße ein Geschäft.