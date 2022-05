Tankstelle in Stendal: Autofahrer müssen vorm Tanken ihren Ausweis zeigen

An der Total-Tankstelle in der Dahlener Straßen in Stendal müssen sich Kunden vor dem Tanken im Verkaufsraum melden. Erst dann wird die Zapfsäule freigeschaltet. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen höheren Kraftstoffpreise haben Fälle von Tankbetrug zugenommen.

Foto: Andreas König