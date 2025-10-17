TSV „Le Mirage“ legt vor 600 Gästen eine Wettbewerbspremiere hin, die weit und breit ihresgleichen sucht.

Der Anblick von Spagaten, egal ob gesprungen oder am Boden, war keine Seltenheit. Hier zeigt Kimberly Hellwig von den Leinespatzen der 1. Großen Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Hannover, wie es geht.

Bismark. - „Was mit einer Flause in meinem Kopf begann, wurde zu einem Wunsch. Und dieser ist nun in Erfüllung gegangen“, beschreibt die Vereinsvorsitzende Anika Hass den Werdegang zum ersten eigenen Turnier, das am Wochenende vor rund 600 Zuschauern und Beteiligten ein weiteres erfolgreiches Kapitel in der noch jungen Vereinsgeschichte aufschlug.