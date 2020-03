Mit Verspätung soll nun in Stendal die Sanierung des Theaters der Altmark. Wenn's länger dauert, gibt's einen Plan B.

Stendal l Manchmal sind die Dinge, die nicht auf Tagesordnungen stehen, die interessanteren. So führte die spontane Anwesenheit des TdA-Intendanten Wolf E. Rahlfs am Dienstag im Kulturausschuss erst zu einer interessierten Nachfrage und in der Folge zu ungeahnten Neuigkeiten. Der Intendant hatte kurz vom vollendeten Auszug aus dem TdA-Haus und von den ersten Premieren an den Ausweichspielstätten berichtet und dabei festgestellt, dass es „noch täglich eine Herausforderung“ sei, mit 75 Mitarbeitern in fünf aufs Stadtgebiet verteilten Betriebsstätten zu arbeiten.

Vergaben erfolgen jetzt

Da wollte Herbert Wollmann (SPD/FDP/Ortsteile) gern wissen, ob denn die Bauarbeiten gut vorangingen. Nach kurzem seufzenden Zögern sagte Wolf E. Rahlfs: „Als wir den Auszug geplant haben, gingen wir davon aus, dass es im Januar losgeht. Aber es ist noch nicht viel passiert, und ich hoffe, dass sich das schnellstmöglich ändert.“ Durch die Kürzung der Fördermittel des Landes habe es eine erste Verzögerung gegeben, aber zumindest seien die Ausschreibungen gelaufen und würden jetzt Vergaben vorbereitet. Zu weiteren Details „möchte ich mich nicht äußern“.

Diese Details erfuhr die Volksstimme von der Stadt als Bauherrin. Unter anderem habe es Probleme bei der Vergabe eines wichtigen Loses gegeben - dem für die Demontage-Arbeiten, die als Erstes stattfinden müssen.

Bilder Nicht nur wie, sondern tatsächlich leergefegt: In diesem Büro ist für gewöhnlich der Intendant am Arbeiten. Foto: Nora Knappe



Die Belüftungsanlage wird komplett erneuert, dazu gehören auch die Ventilatoren auf dem Dach gen Westen. Foto: Nora Knappe



Die Schäden an der Fassade sind offensichtlich. Foto: Nora Knappe



