Technologiepark hinter den historischen Fassaden der Industriehallen in Tangerhütte angedacht

In Tangerhütte sollen Entscheidungen über den Umgang mit den seit Jahrzehnten verfallenden historischen Industriehallen getroffen werden. Neben der vom Verein „Aus einem Guss“ anvisierten Komplettsanierung gibt es auch eine andere Idee: Die eines Technologieparkes, bei dem nur die denkmalgeschützten Fassaden erhalten bleiben würden. Auch die Industriestraße könnte in dem Rahmen saniert werden.

Die Industriestraße Tangerhütte ist in einem schlechten Zustand. Rechts hinter den imposanten Backsteinfassaden der historischen Gießereihallen könnte ein Technologiepark entstehen.

Tangerhütte - Ein Technologiepark mit mehreren Unternehmen hinter den historischen Gießereifassaden in der Industriestraße – diese Idee könnte in Tangerhütte Gestalt annehmen, wenn vom Land in Aussicht gestellte Fördermittel fließen. Wie diese Idee zustande kam, das erläutert Werner Jacob, Stadtratsvorsitzender und Ortsvereinsvorsitzender der CDU.