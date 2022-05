Theaterprojekt gegen Mobbing und Diskriminierung in Stendal

Kindern in Stendal sollen mit dem interaktiven und vom Bund geförderten Projekt „Willkommen im Wir“ Werte wie Ehrlichkeit und Respekt vermittelt werden.

Mitmachen lautet die Devise bei dem Projekt „Willkommen im Wir“ in der Bilinguale Schule Stendal. Hier „verwandeln“ die Schüler gerade eine von sich mit der „Krokodilklappe“.

Stendal - Zum zweiten Mal ist das Förderprojekt „Willkommen im Wir“ in Stendal angekommen. Dafür stellt das „Peoples Theater“ aus Offenbach mit den Kindern in der Bilingualen Grundschule in Stendal Szenen aus dem Alltag nach und greift Konflikte daraus spielerisch auf. Deren Motto lautet: „Mitdenken, mitbewegen!“ Doch wie läuft das ab?