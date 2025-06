Küchenmaschine und Staubsauger kaufen Kommt Geschäft mit Thermomix und Kobold in Stendaler Innenstadt?

In Stendal könnte ein Laden mit Thermomix- und Kobold-Produkten entstehen. Doch hohe Mieten und Leerstand erschweren den Neustart in der Innenstadt. So sehen die aktuellen Pläne aus.