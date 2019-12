Der Jahreskalender 2020 des Tiergartens Stendal ist da. Auf das Titelbild hat es diesmal ein Seidenhuhn geschafft.

Stendal (ru) l Es ist gar nicht so einfach für Uwe Donner das Seidenhuhn anzulocken. Argwöhnisch hält das Federvieh Abstand. Für ein Pressefoto ist der Vorsitzende vom Stendaler Tiergarten-Förderverein mit Joachim M. Winkler extra in das Gehege gestiegen. Bewusst in dieses, denn für das Titelbild des Tiergarten-Kalenders 2020 hat das Seidenhuhn Model gestanden.

„Mal nicht der Tiger“, sagt Uwe Donner und ist mit der 10. Auflage zu frieden. Ein Dankeschön richtet er an den Fotografen und Herausgeber Joachim M. Winkler sowie an alle Sponsoren. Der Verkauf der 250 gedruckten Kalender ist angelaufen, das Stück kostet 4,50 Euro und ist im Tiergarten erhältlich.