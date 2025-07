Notwendige Tiefbaumaßnahme sorgt in Zerbst vorübergehend für eine Umleitung in der Innenstadt.

Neue Vollsperrung in Zerbst: Dessauer Straße ist nun eine Sackgasse

In der Dessauer Straße in Zerbst ist momentan kein Durchkommen.

Zerbst - Wer in Zerbst mal eben rasch von der Jeverschen Straße in Richtung Krankenhaus oder zur Stadtbibliothek fahren will, wird derzeit ausgebremst. Denn die Dessauer Straße ist im Bereich des dortigen Gymnasiumsstandorts momentan voll gesperrt.

Seit 30. Juni laufen die Tiefbauarbeiten, die extra in die Sommerferien verlegt wurden, um den Schulbusverkehr nicht zu behindern. Die Fahrbahn wurde geöffnet, die Hauptgasleitung frei gelegt und ein Querschacht ausgehoben.

Ölheizung wird durch Anschluss ans Erdgasnetz ersetzt

Hintergrund ist, dass das Gymnasiumsgebäude an das Erdgasnetz angeschlossen wird. Den Hausanschluss, mit dem die defekte Ölheizung ersetzt wird, hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld als Schulträger in Auftrag gegeben.

Mit einem Kernbohrgerät geht es unterirdisch in Richtung Schulhof, denn der Gymnasiumsstandort in der Dessauer Straße soll an das Erdgasnetz angeschlossen werden. Foto: Daniela Apel

Bis 11. Juli soll die Maßnahme in der Dessauer Straße abgeschlossen sein und diese wieder für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin erfolgt die Umleitung über Ziegelstraße und Albertstraße.