Tiergarten Stendal: Warum die kleine Ziege keinen Namen bekommt

Der Tiergarten in Stendal hat zum „Blick hinter die Kulissen“ eingeladen. Zahlreiche Familien haben das Angebot am Ende der Ferien angenommen.

Stendal - Wie fühlt sich das Fell einer kleinen Ziege an und was essen Lamas? Diese und weitere Fragen beantwortete Anne-Katrin Schulze am Freitag (18. Februar) bei einem etwas anderen Rundgang durch den Tiergarten in Stendal.