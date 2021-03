Tigerdame Taina gehört seit Jahren zu den Publikumslieblingen im Stendaler Tiergarten. Während sie in einer der modernen Anlagen lebt, sollen die anderer Tiere in den nächsten Jahren verbessert und attraktiver gestaltet werden. Foto: Donald Lyko

Schmetterlingshaus, begehbare Voliere, Umgestaltung des Affenhauses – der Tiergarten in Stendal soll attraktiver werden.

Stendal l Nachdem der Kulturausschuss im vorigen Jahr das vorgelegte Tiergartenkonzept für die nächsten fünf Jahre wegen fehlender Visionen zur Überarbeitung zurückgegeben hatte, war der Ton am Dienstagabend ein ganz anderer. „Mir hat besonders gefallen, dass es so schön konkret ist“, sagte Anette Lenkeit und bot sich sofort an, für die Linke/Grüne-Fraktion in der geplanten Arbeitsgruppe mitzumachen: „Ich habe richtig Lust darauf.“ Auch AfD-Stadträtin Kerstin Kurth meldete sich sofort dafür an.



Die Arbeitsgruppe soll gebildet werden, um aus den sechs konkret vorgeschlagenen Projekten (siehe Infokasten) eines auszuwählen, für das zuerst mit einer Planung begonnen werden kann, und für die anderen eine Priorität festzulegen, informierte Silke Pidun, Leiterin des Amtes für Technische Dienste. Vorgesehen sind zum Beispiel begehbare Anlagen, die in vielen Zoos und Tiergärten schon zu den Höhepunkten gehören.



Modernes Zookonzept

Auch Stendal möchte diesen Weg mehr als bisher gehen, um „den Anforderungen an ein modernes Zookonzept und der anzustrebenden Interaktion von Mensch und Tier durch spannende und naturnahe Erlebnisse gerecht zu werden“, heißt es im Tiergartenkonzept für die Jahre 2021 bis 2025. überarbeitet. Seit 2005 gibt es diese Konzepte, die alle fünf Jahre fortgeschrieben werden. Das sollte schon voriges Jahr passieren, wurde aber wegen einer massiven Kritik am vorgelegten Papier verschoben.



Nun liegt es dem Stadtrat erneut zur Abstimmung vor. Autoren sind die Stadt, konkret der Tiergarten, und der Verein der Tiergartenfreunde Stendal. Dessen Vorsitzender Uwe Donner ist zufrieden mit der überarbeiteten Fassung. Er gehörte vor einem Jahr zu denen, die mehr Visionen für die Entwicklung des Tiergartens eingefordert hatten. „Wir können sehr stolz auf unseren Tiergarten sein, aber wir müssen auch für die nächsten Jahre denken“, sagte er am Dienstag. „Denn die Konkurrenz schläft nicht, wir müssen am Ball bleiben“, so Donner. Für ihn und Tiergartenleiterin Anne-Katrin Schulze hatte Christina Jacobs noch ein Kompliment parat: „Mit Frau Schulze und Herrn Donner haben wir die richtigen Leute im Tiergarten.“ Vom Ausschuss gab es dann auch ein einstimmiges Votum für das neue Tiergartenkonzept. Darüber entscheiden will der Stadtrat am 22. März.geplant.



Gestaltung der Gehege

Bei der Entwicklung soll das Hauptaugenmerk für die nächste Zeit auf die Gastronomie (Stichwort Kioskneubau) und die Gestaltung der Gehege innerhalb des bestehenden Areals gelegt werden. 2019 hatte sich der Stadtrat aus Kostengründen gegen eine Erweiterung des Tiergartengeländes nach Westen entschieden.



Im Tiergarten leben derzeit 465 Tiere in 76 Arten. Um die Artenvielfalt zu erhalten und zu erweitern, wurden in den vergangenen Jahren einige Tierarten angeschafft: Amerikanische Schwarzbären (2015), Nandus (2016), Steppenfüchse, Gelbbrustara und Blaustirnamazone (2018), Vogelspinne (2019), Kleinfleckkatze (Salzkatze, 2020).