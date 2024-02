Während der Winterfereien gibt es in Stendal eine besonderes Angebot: Eine Führung in die Gehe des Tiergartens.

Tiergartens in Stendal: So sieht es hinter den Kulissen aus

Bei der Führung hinter die Kulissen des Tiergartens in Stendal dürfen die Besucher alle möglichen Tiere füttern, wie hier das Lama Nala.

Stendal - Während die Schulen in Stendal in den Ferien wie leergefegt sind, herrscht im Tiergarten der Hansestadt Hochbetrieb. Dessen Leiterin Anne-Katrin Schulze bietet in der schulfreien Zeit Führungen hinter die Kulissen der Anlage am Stadtsee an.

Gerade bei Kindern ist dieses Angebot sichtlich sehr beliebt. Nicht zuletzt, weil sie dabei Dinge sehen und erleben, die sonst nur den Tierpflegern vorbehalten sind. „Die Kinder bekommen so einen anderen Blickwinkel. Das finde ich auch wichtig“, sagt Ilona Michels. Sie nimmt mit ihrer Enkelin an der Führung teil. Die siebenjährige Aurora ist dafür extra aus Berlin in die Altmark gekommen.

Auf Tuchfühlung mit Lama

Die weite Anreise war nicht umsonst, denn Tiergartenleiterin Anne-Katrin Schulze beginnt die Führung gleich mit einem Glanzpunkt: Im Gänsemarsch führt sie die 20-köpfige Besuchergruppe in das Gehege der Lamas, wo eines der Tiere schon ungeduldig mit den Hufen scharrt. „Das ist unsere Lamastute Nala“, kündigt Schulze das südamerikanische Kamel an und führt es an die Gruppe heran.

Etwas verunsichert von dem fast zwei Meter großen Tier weichen die Kinder zurück. „Keine Angst, das tut nichts“, sagt Anne-Katrin Schulze. Tatsächlich: Ohne sich um die Besucher zu kümmern, verschwindet der Kopf des Lamas in einem Eimer mit Möhren, den die Tangerhütterin in den Händen hält.

Eselstute Bille ist ein Spezialgast während der Führung. Moritz Bartz

Jeder darf einmal den Eimer halten und das zutrauliche Tier füttern. Auch Streicheln ist ausdrücklich erlaubt. „Oma, das Tier hat ein ganz weiches Fell“, sagt Matti Staps, nachdem er der Lamastute über den Rücken gefahren hat.

Der Sechsjährige nimmt mit seiner Schwester an der Führung teil und kommt voll auf seine Kosten. Nachdem Nala versorgt ist, geht es am Affengehege vorbei zum Nordluchs. Der darf zwar nicht gestreichelt, dafür aber gefüttert werden. Das übernimmt diesmal aber sicherheitshalber die Chefin persönlich. Kurzerhand wirft sie der Raubkatze ein totes Küken hin. Innerhalb weniger Sekunden hat das Tier sein Futter vertilgt. „Das hat mir am besten gefallen“, sagt Matti Staps nach der Führung.

Wölfe mit Showeinlage

Die neigt sich nach der Fütterung des Luchses so langsam dem Ende entgegen. Doch vorher hat Anne-Katrin Schulze noch ein letztes Ass im Ärmel: die beiden Wölfe im Tiergarten. Denn die Fellnasen haben einen Trick auf Lager. Dazu greift die Tiergartenleiterin in ihren Futtereimer und holt ein weiteres Küken hervor. Das wirft sie im hohen Bogen über den Zaun in das Gehege der Raubtiere. Noch bevor die Beute zu Boden fällt, schnappt sich einer der Wölfe das Küken aus der Luft.

Anne-Katrin Schulze weiß ihre Schützlinge in Szene zu setzen und erntet dafür am Ende der Führung durch den Tiergarten Applaus. Dass die Besucher von der Tour so begeistert sind, freut Schulze. „Ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Führung. Das Wetter ist zwar bescheiden, aber die Leute sind trotzdem gekommen, das ist doch schön.“

Waldrappanlage soll fertiggestellt werden

Damit der Tiergarten auch weiterhin so beliebt bei Jung und Alt bleibt, ist für dieses Jahr im Tierpark einiges geplant. Unter anderem soll die Waldrappanlage fertiggestellt werden. Das zukünftige Zuhause der Vögel befindet sich seit vergangenem Jahr im Bau.

Heute und morgen gibt es weitere Ferienführungen durch den Tiergarten am Uchtewall. Treffpunkt ist 14 Uhr am Kassenhaus. Wer sich eine Eintrittskarte geholt hat, kann kostenlos an der Führung teilnehmen.