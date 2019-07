Der Altmärkische Tierschutzverein Kreis Stendal stellte sich und sein Tierheim mit einem Fest vor.

Stendal l Wünsche hat Antonia Freist einige, mit Blick auf die baulichen Vorhaben aber einen ganz besonderen: dass endlich der Bewilligungsbescheid für das Hundehaus kommt. „Wir warten schon ganz gespannt darauf“, sagte die Tierheimleiterin. Bereits im Februar 2018 war ein Förderantrag für das Leader-Programm gestellt worden, die Kommunen im Landkreis haben ihre Unterstützung zugesagt.

Das in die Jahre gekommene ehemalige Schweinestallgebäude, das bereits seit 1991 vom Tierheim genutzt wird, soll in drei Bauabschnitten modernisiert und erweitert werden. Im ersten Bauabschnitt ist ein Anbau geplant, unter anderem für Hundezimmer und für einen Waschraum, in dem die Mitarbeiter Näpfe, Futterschüsseln und anderes reinigen können. Ein solcher Waschraum ist im vergangenen Jahr für den Katzen-Trakt eingerichtet worden.

Rettungshundestaffel zeigt Suche nach Mensche

Über die baulichen Vorhaben und das, was in den vergangenen Jahren neu entstanden ist, gaben die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Tierheimes den Besuchern am Sonnabend gern Auskunft. Die Gäste konnten sich in aller Ruhe das Gelände und vor allem die Tiere anschauen, zudem gab es viele Informationen. Unter anderem waren das Wolfskompetenzzentrum Iden, der Verein Stadttiere Braunschweig und die Pfoten-Oase vor Ort.

Bilder Emma Luise Friedrich (von links), Lena-Sophie Mehlhase, Jolina Nahal und Susanne Böhme von der Jugendgruppe des Tierschutzvereins verkauften selbstgemachte...



Mina Renn vom Verein Stadttiere Braunschweig füttert derzeit per Hand zwei junge Mauersegler. Die wollten auch während des Tierheimfestes mit leckeren...



Clemens Freitag (von links), Sebastian und Stefanie Schrader und Franziska Zeuch betreuten die Tombola. Der Hauptgewinn war ein Rundflug, weitere Preise die...



Der Tierschutzverein Kreis Stendal, der seit vorigem Jahr eine von Karol Lutz geleitete Jugendgruppe hat, die sich alle zwei Wochen trifft, bot zwei Kalender für 2020 an: einen mit Katzen aus der Einrichtung, einen mit Hunden. Für die neugewählten Vorstandsmitglieder war das Tierheimfest eine gute Gelegenheit, sich den Tierfreunden vorzustellen. Vorgestellt haben sich zudem die Rettungshundestaffel des JUH-Regionalverbandes Altmark, die unter anderem die Suche nach Menschen vorführte, und die Jugendwehr aus Borstel.