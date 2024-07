Erzieher der Kita „Elbspatzen“ in Hämerten bei Tangermünde stemmt kräftezehrendes Abenteuer: 1.500 Kilometer bis ins Morgenland.

Till Reimann aus Stendal erreichte am Donnerstag, 4. Juli 2024, die bulgarische Stadt Haskovo, etwa 60 Kilometer vor der türkischen Grenze.

Hämerten/Stendal. - Einmal mit dem Fahrrad nach Asien radeln, Europa entdecken und vor allem raus aus dem täglichen Hamsterrad – Till Reimann aus Stendal, Erzieher in der Kindertagesstätte „Elbspatzen“ in Hämerten bei Tangermünde, steckt aktuell mitten in diesem Abenteuer und hat viel zu berichten.