Gut ausgerüstet mit Tüten und Körben stöberten Besucher an den Verkaufsständen der Messe Garten & Ambiente in Stendal. Pflanzen für den Garten und Balkonkästen sowie auch Kräuter fanden schnell ihre Abnehmer.

Stendal. - Die Freiluftsaison an Veranstaltungen in Stendal, dem Austragungsort des Sachsen-Anhalt-Tages 2024, ist mit der 15. Messeauflage Garten & Ambiente eröffnet worden. Tausende Besucher zog es am Sonnabend in die Altstadt, die sich wie ein üppiges Paradies für Pflanzenliebhaber und Freunde hochwertiger Dekoration präsentierte - bei herrlichem Sonnenschein.