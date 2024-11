Die Ampel ist gescheitert. Wie Bundestagsabgeordneten der SPD und FDP aus Stendal das abrupte Ende erlebt haben. Die Volksstimme ist in Berlin live dabei gewesen.

Überrascht vom Knall in Berlin und trotzdem Freunde

Freund(schaft)lich Seite an Seite auch nach dem Ende der Koalition, die altmärkischen Bundestagsabgeordneten Herbert Wollmann (links) von der SPD und Marcus Faber, FDP. Gemeinsam formen sie das Altmark-A vor dem Reichstagsgebäude in Berlin.

Berlin/Stendal. - Sie bleiben Freunde, trotz des Scheiterns der Ampel-Koalition – zumindest befreundete Kollegen. Die Bundestagsabgeordneten von SDP und FDP aus Stendal, Herbert Wollmann und Marcus Faber, können sich noch immer in die Augen schauen. Was beide verbindet, was sie trennt.