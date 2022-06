Udo-Jürgens-Interpret war „noch niemals in Tangerhütte“

Mit Alex Parker war der wohl bekannteste Udo-Jürgens-Interpret im deutschsprachigen Raum jetzt im Kulturhaus in Tangerhütte zu erleben. Wegen der Coronapandemie war sein Gastspiel mehrfach verschoben worden.

Tangerhütte - „Ich war noch niemals in Tangerhütte...“, erklärte Sänger und Showmaster Alex Parker am Sonntagnachmittag im Tangerhütter Kulturhaus und er ergänzte: „Und ich hätte auch nicht gedacht, dass das noch was wird“.