Uenglinger Landfrauen zu Besuch auf dem Altmarkhof

Die Landfrauen aus Uenglingen unternahmen am vergangenen Mittwoch einen Ausflug auf den Altmarkhof Schäplitz.

Schäplitz/Uenglingen - Einen gemütlichen Ausflug unternahmen am Mittwoch 17 Uenglinger Landfrauen, die den Schäplitzer Altmarkhof erkunden wollten. Begrüßt wurden sie von Hans-Eberhard Genz, dem zweiten Vorsitzenden des Dorferneuerungsvereins Schäplitz. Genz erläuterte kurz die Entstehungsgeschichte des Altmarkhofes und erklärte, was man so alles auf dem Gelände erleben kann.