Umbau der Behindertenparkplätze am Markt in Stendal kann beginnen

Die Flutkatastrophe, ein Spezialbohrer und die Baustelle in der Adolph-Menzel-Straße in Stendal haben eines gemeinsam: Sie verzögern den Umbau der Behindertenparkplätze am Markt der Hansestadt.

Die Behindertenparkplätze am Markt in Stendal sollen ab dem 23. August baulich angepasst werden. Zunächst müssen mit einem Spezialbohrer Löcher gebohrt werden.

Stendal - Auf dem provisorischen Behindertenparkplatz vor dem Stadthaus 2 am Markt in Stendal wurde ein kleiner rötlicher Punkt eingezeichnet. Dort wird aller Voraussicht nach ein Loch gebohrt, um das Schild für den Behindertenparkplatz im Boden zu platzieren. Klingt in der Theorie nach einem einfachen Vorhaben. In der Praxis hat es bis zu diesem „Punkt“ rund zwei Monate gedauert.