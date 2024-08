Stendal/Lüderitz - An der A14-Auf- und Abfahrt bei Lüderitz im Kreis Stendal stauen sich am Freitag erneut zahllose Autos und Lkw. Die Stelle ist zum „Nadelöhr“ geworden, beschreibt Polizeihauptkommissar Dirk Marscheider die Situation. Er und seine Kollegen vom Revier in Stendal regeln an diesem Tag den Verkehr.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.