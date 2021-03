Ein Motorradunfall beschäftigt am Sonntag die Stendaler Polizei. Der betroffene Biker (37) ist angetrunken und hat keine Fahrerlaubnis.

Stendal (vs) l Vor den Augen einer Polizeistreife ereignete sich am Sonntagnachmittag in Stendal ein Motorradunfall, bei dem der Verursacher sehr einfach festzustellen war.

Mit "offensichtlich" überhöhter Geschwindigkeit brauste ein Motorradfahrer (37) gegen 16.40 Uhr an den Polizeibeamten in der Erich-Weinert-Straße vorbei. In der Rechtskurve in Höhe des Jobcenters kam er dann nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort stehenden Mitsubishi.

Der 37-jährige Biker flog mit "voller Wucht", so berichtet die Polizei, gegen die Frontscheibe des Autos und kam dann erst auf dem Dach des Autos zum Liegen. Dabei verletzte sich der Mann. Er lehnte vor Ort allerdings eine ärztliche Behandlung ab.

"Die Behandlung bekam er dennoch verordnet", teilen die Beamten weiter mit. Denn eine Atemalkoholkontrolle ergab vor Ort einen Wert von 1,1 Promille. Dazu gesellten sich weitere Verfehlungen: Der Motorradfahrer hatte keine Fahrerlaubnis, das Motorrad war nicht zugelassen, das Kennzeichen war gefälscht und das Motorrad nicht verkehrssicher.