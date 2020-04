Ein 23-jähriger stürzte in Stendal vom Balkon eines Mehrfamilienhauses und starb später im Krankenhaus.

Stendal (vs) l Ein 23-jähriger Mann stürzte am frühen Freitagmorgen (3. April 2020) von einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Käthe-Kollwitz-Straße in Stendal aus der 6. Etage. Vom Rettungsdienst wurde der schwerverletzte 23-jährigen in das Johanniter-Krankenhaus gebracht.

Dort erlag der junge Mann kurze Zeit später seinen Verletzungen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an. Anhaltspunkte für eine Straftat liegen derzeit nicht vor.