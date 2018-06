In Schönfeld verletzte sich ein 77-jähriger Motorradfahrer schwer. Symbolfoto: Jan Woitas/dpa

Ein 77-Jähriger verletzte sich auf der Bundesstraße 107 in Schönfeld schwer.

Anastasia Hartleib ist seit April 2018 Volontärin bei der Volksstimme und hat vorher in Regensburg Medien- und Politikwissenschaft studiert. In ihrer Bachelorarbeit beschäftigte sie sich mit der Verbreitung und den Auswirkungen von Fake News. anastasia.hartleib@volksstimme.de ›

Schönfeld l Am Donnerstag, 31. Mai 2018, verletzte sich ein 77-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße 107 in Schönfeld schwer. Wie Polizeioberkommissar Dirk Marscheider mitteilt, war der Motorradfahrer aus Richtung Sandau kommend gestürzt, als er am Schönfelder Ortseingang mit dem Bordstein der Verkehrsinsel kollidierte.

Der 77-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Stendaler Johanniter-Krankenhaus gebracht.