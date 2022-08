Unternehmensstart im alten Bullenstall

Ein junges Team ist in Uchtdorf angetreten, um Jäger mit individuellen Hochständen auszurüsten. Geschäftsführer Jorgino Heideläufer hat, mit Kevin Köppe an seiner Seite, künftig auch die Industrie und Privatkunden im Blick.

Uchtdorf - „Wir stecken noch in den Kinderschuhen“, macht Jorgino Heideläufer von der gleichnamigen Firma für Forstdienstleistungen am Anfang klar, dass sich sein Unternehmen im Aufbau befindet. Noch ist der Maschinenpark überschaubar: In einer Halle in Uchtdorf stehen eine mobile Bandsäge, eine Mehrblattkreissäge, eine Pendelsäge und ein Gabelstapler – das war es, alles andere wird in Handarbeit erledigt.