Vereinen in Stendal winkt ordentliche Finanzspritze bei der „Goldenen Glühbirne“

Stendal - Carsten Birkholz, Kommunalreferent des Energieversorgers Avacon im Landkreis Stendal, ist selbst Mitglied in einem Sportverein. Zu gut weiß er also, wie sehr das Miteinander unter den Mitgliedern in den vergangenen zwei Jahren unter den Corona-Einschränkungen gelitten hat. Auf viele liebgewonnene Veranstaltungen musste verzichtet werden. „Langsam kommen die Aktivitäten in Gang. Das wollen wir unterstützen“, sagt der Avacon-Mitarbeiter.